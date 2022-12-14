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Криминалист Вехов посоветовал соблюдать правила инфогигиены для защиты от мошенников

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Учёный-криминалист и эксперт в области кибербезопасности Виталий Вехов рассказал, как защититься от телефонных мошенников.
Криминалист Вехов посоветовал соблюдать правила инфогигиены для защиты от мошенников
  • Gettyimages.ru

«Надо просто соблюдать меры информационной гигиены. Как только с вами кто-то незнакомый начинает навязчиво общаться по поводу банковских карт или уголовных дел, надо бросать трубку», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, если звонок поступает от имени госорганов, то нужно проверить официальный номер, а если от банка — обратиться по номеру его службы безопасности.

«Также нужно подключать только лицензионные антивирусы, качать приложения только от официальных разработчиков и пользоваться лишь официальными сайтами», — добавил Вехов.

Ранее эксперт по кибербезопасности Главного управления Банка России по ЦФО Алексей Потехин рассказал в беседе с «Радио 1» о мерах безопасности во время онлайн-шопинга.

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