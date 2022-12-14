Загрутдинов: три жилых корпуса ввели в эксплуатацию около станции МЦК «Новохохловская»

В столичном районе Нижегородский ввели в эксплуатацию три жилых корпуса для переселения по программе реновации на улице Новохохловской, з/у 1, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В последние годы на территории района было открыто несколько новых станций. Так, станция метро «Нижегородская» и одноимённая станция МЦК расположены в 700 метрах от дома», — цитирует его НСН.

Три жилых корпуса переменной этажности объединены общей подземной частью, а здания выполнили в едином стиле.

Как сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на Загрутдинова, с начала года в Москве демонтировали 52 ветхих дома в рамках программы реновации.

Всего же с момента старта в столице демонтировано 132 дома, отметил он.