Президент России Владимир Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа.

«Помните, я несколько дней назад спрашивал у вас, нужно делать прививку или нет? Вы мне сказали: «Да, надо сделать». Вот, докладываю, вчера сделал», — сказал президент, обращаясь к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Путин добавил, что с утра занимался спортом в обычном режиме, «всё нормально».

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» выразил мнение, что в течение первых трёх дней гриппа лучше соблюдать постельный режим.