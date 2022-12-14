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В РСТ прокомментировали введение в Турции налога на проживание туристов

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В Российском союзе туриндустрии прокомментировали решение властей Турции взимать с туристов налог на проживание в размере 2% с 1 января 2023 года.
В РСТ прокомментировали введение в Турции налога на проживание туристов
  • РИА Новости

«Это никак не скажется на желающих отдыхать в Турции, потому что 2% — это несущественные изменения на общем фоне. Определяющим в международных путешествиях является авиабилет, но никак не гостиница», — приводит «Взгляд» слова эксперта организации.

В РСТ отметили, что в 2023 году ожидается дальнейший рост популярности Турции в качестве туристического направления в условиях ограничения путешествий в другие страны.

Ранее стало известно, что в Турции с туристов с 1 января будет взиматься налог на проживание в 2%.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Inforeactor дал рекомендации по организованным путешествиям зимой.

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