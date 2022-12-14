В РСТ прокомментировали введение в Турции налога на проживание туристов
- РИА Новости
«Это никак не скажется на желающих отдыхать в Турции, потому что 2% — это несущественные изменения на общем фоне. Определяющим в международных путешествиях является авиабилет, но никак не гостиница», — приводит «Взгляд» слова эксперта организации.
В РСТ отметили, что в 2023 году ожидается дальнейший рост популярности Турции в качестве туристического направления в условиях ограничения путешествий в другие страны.
Ранее стало известно, что в Турции с туристов с 1 января будет взиматься налог на проживание в 2%.
Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Inforeactor дал рекомендации по организованным путешествиям зимой.