Вице-президент РСТ Горин оценил решение Турции взимать с туристов налог на проживание

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин прокомментировал решение властей Турции взимать с туристов налог на проживание в размере 2% с 1 января 2023 года.

«Турция была и остаётся приоритетным направлением для российских туристов... Введение 2%-ного налога на проживание не изменит ситуацию, так как это несущественная цифра, куда выше колебания в стоимости авиабилетов», — приводит его слова НСН.

Горин отметил, что в 2022 году Турцию посетили 5 млн российских туристов.

По его словам, отдыхающие, которые покупают туристические пакеты у туроператоров, не заметят нововведения, поскольку налог на проживание будет включён в общую стоимость турпакета.

Ранее стало известно, что в Турции с туристов с 1 января будет взиматься налог на проживание в размере 2%.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Inforeactor дал рекомендации по организованным путешествиям зимой.