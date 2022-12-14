Узнать больше

Вице-президент РСТ Горин оценил решение Турции взимать с туристов налог на проживание

Короткая ссылка
Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин прокомментировал решение властей Турции взимать с туристов налог на проживание в размере 2% с 1 января 2023 года.
Вице-президент РСТ Горин оценил решение Турции взимать с туристов налог на проживание
  • Gettyimages.ru

«Турция была и остаётся приоритетным направлением для российских туристов... Введение 2%-ного налога на проживание не изменит ситуацию, так как это несущественная цифра, куда выше колебания в стоимости авиабилетов», — приводит его слова НСН.

Горин отметил, что в 2022 году Турцию посетили 5 млн российских туристов.

По его словам, отдыхающие, которые покупают туристические пакеты у туроператоров, не заметят нововведения, поскольку налог на проживание будет включён в общую стоимость турпакета.

Ранее стало известно, что в Турции с туристов с 1 января будет взиматься налог на проживание в размере 2%.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Inforeactor дал рекомендации по организованным путешествиям зимой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить