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Банк «Траст» закрыл сделку по продаже девелопера «Интеко»

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Банк непрофильных активов «Траст» продал компанию «Интеко».
Банк «Траст» закрыл сделку по продаже девелопера «Интеко»
  • РИА Новости

Как пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение банка, покупателем стала компания Sminex.

«Сумма сделки составила 38 млрд рублей», — говорится в сообщении.

«Траст» управлял «Интеко» с 2018 года.

В ноябре стало известно, что Сбербанк продал свою долю (43%) в хорватской компании Fortenova Group инвестору из ОАЭ Саифу Алькетби.

Отмечается, что активы покупателя доли Алькетби включают в себя недвижимость, технологии и высокотехнологичные компании.

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