Банк «Траст» закрыл сделку по продаже девелопера «Интеко»
- РИА Новости
Как пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение банка, покупателем стала компания Sminex.
«Сумма сделки составила 38 млрд рублей», — говорится в сообщении.
«Траст» управлял «Интеко» с 2018 года.
В ноябре стало известно, что Сбербанк продал свою долю (43%) в хорватской компании Fortenova Group инвестору из ОАЭ Саифу Алькетби.
Отмечается, что активы покупателя доли Алькетби включают в себя недвижимость, технологии и высокотехнологичные компании.