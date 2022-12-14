Банк «Траст» закрыл сделку по продаже девелопера «Интеко»

Банк непрофильных активов «Траст» продал компанию «Интеко».

Как пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение банка, покупателем стала компания Sminex.

«Сумма сделки составила 38 млрд рублей», — говорится в сообщении.

«Траст» управлял «Интеко» с 2018 года.

В ноябре стало известно, что Сбербанк продал свою долю (43%) в хорватской компании Fortenova Group инвестору из ОАЭ Саифу Алькетби.

Отмечается, что активы покупателя доли Алькетби включают в себя недвижимость, технологии и высокотехнологичные компании.