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Жители Московской области смогут быстрее получать ИНН

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Во всех МФЦ Подмосковья отменили бумажный документооборот с налоговой службой при постановке физических лиц на учёт в ФНС. Жители смогут быстрее получать ИНН.
Жители Московской области смогут быстрее получать ИНН
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Мингосуправления Подмосковья.

«Теперь документы из МФЦ и обратно будут поступать в электронном виде. Это позволит жителям получать ИНН быстрее — в течение пяти рабочих дней», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Сотрудник МФЦ будет сканировать оригиналы документов и отправлять их в ФНС онлайн.

Сформированный ИНН распечатают. На его обратной стороне поставят печать МФЦ.

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