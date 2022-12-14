Жители Московской области смогут быстрее получать ИНН
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Мингосуправления Подмосковья.
«Теперь документы из МФЦ и обратно будут поступать в электронном виде. Это позволит жителям получать ИНН быстрее — в течение пяти рабочих дней», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Сотрудник МФЦ будет сканировать оригиналы документов и отправлять их в ФНС онлайн.
Сформированный ИНН распечатают. На его обратной стороне поставят печать МФЦ.