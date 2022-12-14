Ефимов: в 2022 году около 400 предприятий Москвы получили поддержку города
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
«В текущих условиях, вызванных беспрецедентным санкционным давлением, у компаний появился дополнительный запрос на такие инструменты», — заявил Ефимов.
По его словам, в столице работают 700 крупных промышленных предприятий, им доступны различные антикризисные меры поддержки.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области растёт число предпринимателей в социальной сфере.