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Ефимов: в 2022 году около 400 предприятий Москвы получили поддержку города

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В 2022 году около 400 крупных и средних промышленных предприятий Москвы получили поддержку города.
Ефимов: в 2022 году около 400 предприятий Москвы получили поддержку города
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«В текущих условиях, вызванных беспрецедентным санкционным давлением, у компаний появился дополнительный запрос на такие инструменты», — заявил Ефимов.

По его словам, в столице работают 700 крупных промышленных предприятий, им доступны различные антикризисные меры поддержки.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области растёт число предпринимателей в социальной сфере.

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