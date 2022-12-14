Ефимов: в 2022 году около 400 предприятий Москвы получили поддержку города

В 2022 году около 400 крупных и средних промышленных предприятий Москвы получили поддержку города.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«В текущих условиях, вызванных беспрецедентным санкционным давлением, у компаний появился дополнительный запрос на такие инструменты», — заявил Ефимов.

По его словам, в столице работают 700 крупных промышленных предприятий, им доступны различные антикризисные меры поддержки.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области растёт число предпринимателей в социальной сфере.