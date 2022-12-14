Узнать больше

Сергунина: пять цифровых проектов Москвы отмечены премией Рунета

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что пять столичных цифровых проектов отмечены премией Рунета.
Сергунина: пять цифровых проектов Москвы отмечены премией Рунета
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.

Жюри отметило ресурс по поддержке локальных брендов «Сделано в Москве», программу «Москва: погружение» на сайте «Узнай Москву», городской портал потребителя, сервис «Портфолио учащегося» в «Московской электронной школе» (МЭШ) и тревел-шоу туристической платформы Russpass.

Ранее НСН сообщала, что в Москве расширили функционал электронных медкарт. Теперь там доступны результаты исследований КТ и МРТ из городских медучреждений, частных и федеральных клиник.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить