Сергунина: пять цифровых проектов Москвы отмечены премией Рунета

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что пять столичных цифровых проектов отмечены премией Рунета.

Об этом пишет kp.ru.

Жюри отметило ресурс по поддержке локальных брендов «Сделано в Москве», программу «Москва: погружение» на сайте «Узнай Москву», городской портал потребителя, сервис «Портфолио учащегося» в «Московской электронной школе» (МЭШ) и тревел-шоу туристической платформы Russpass.

Ранее НСН сообщала, что в Москве расширили функционал электронных медкарт. Теперь там доступны результаты исследований КТ и МРТ из городских медучреждений, частных и федеральных клиник.