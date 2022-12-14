Москомархитектура обработала более 54 тысяч заявок на электронные госуслуги с начала года

С начала 2022 года специалисты Москомархитектуры рассмотрели более 54,3 тыс. заявок от застройщиков на получение госуслуг, что на 13% превышает показатели 2021-го, заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Это подтверждает, что строительная активность сохраняется на высоком уровне и даже демонстрирует некий рост», — сказала Княжевская.

По её словам, самыми востребованными услугами остаются приёмка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций, приёмка материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в интегрированной автоматизированной информационной системе, а также подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ).

«Так, за 11 месяцев этого года за подготовкой и выдачей ГПЗУ в Москве обратились 10,3 тыс. раз. Этот показатель сравним с данными 2021 года», — отметила Княжевская.

Она напомнила, что в августе 2022 года Москомархитектура запустила ещё одну госуслугу — согласование проекта изменения внешнего архитектурного решения нежилых зданий, строений и сооружений. Получено уже 140 обращений по поводу её оказания.