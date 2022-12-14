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Два опытных образца самолёта «Партизан» планируют представить на МАКС-2023

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Сразу два опытных образца самолёта сверхкороткого взлёта и посадки «Партизан» планирует в 2023 году изготовить Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина. Авиатехника будет представлена на МАКС-2023.
Два опытных образца самолёта «Партизан» планируют представить на МАКС-2023
  • РИА Новости

Об этом, по сообщениям РИА Новости, рассказал директор института Владимир Барсук.

Он отметил, что в институте активно продолжаются работы по проекту «Партизан» и следующий год будет связан с изготовлением двух опытных образцов этих летательных аппаратов.

«Если всё будет нормально, мы надеемся эти самолёты представить уже на МАКС-2023», — сказал Барсук.

«Партизан» — летательный аппарат с электрической распределенной силовой установкой, летающая лаборатория которого была представлена на МАКС-2021.

Самолёт сможет взлетать и садиться на площадку размером 50 на 50 м. Грузоподъёмность должна составить до 1 т, а дальность полета — до 1 тыс. км.

Ранее сообщалось, что авиасалон МАКС-2023 состоится в Жуковском 18—23 июля 2023 года.

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