Два опытных образца самолёта «Партизан» планируют представить на МАКС-2023
- РИА Новости
Об этом, по сообщениям РИА Новости, рассказал директор института Владимир Барсук.
Он отметил, что в институте активно продолжаются работы по проекту «Партизан» и следующий год будет связан с изготовлением двух опытных образцов этих летательных аппаратов.
«Если всё будет нормально, мы надеемся эти самолёты представить уже на МАКС-2023», — сказал Барсук.
«Партизан» — летательный аппарат с электрической распределенной силовой установкой, летающая лаборатория которого была представлена на МАКС-2021.
Самолёт сможет взлетать и садиться на площадку размером 50 на 50 м. Грузоподъёмность должна составить до 1 т, а дальность полета — до 1 тыс. км.
Ранее сообщалось, что авиасалон МАКС-2023 состоится в Жуковском 18—23 июля 2023 года.