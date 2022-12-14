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Депутат Баженов рассказал о мерах по борьбе с борщевиком

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Член комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Тимофей Баженов рассказал о мерах по борьбе с борщевиком.
Депутат Баженов рассказал о мерах по борьбе с борщевиком
  • РИА Новости

«Сейчас одна из наших основных задач — сформулировать поправки в действующее законодательство таким образом, чтобы можно было чётко определить принадлежность тех или иных земель, включая обочины дорог. А после обязать собственников приводить в исполнение нормы и правила по содержанию земель и уходу за ними», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

Депутат также заявил о планах Госдумы скорректировать существующую систему штрафов.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области подвели итоги работы по борьбе с борщевиком в 2022 году.

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