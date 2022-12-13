В Оренбургской области построят новый мусороперерабатывающий завод
- Gettyimages.ru
- © Billy Hustace
Об этом сообщает телеканал «360».
«Обсудили с Денисом Владимировичем, какие действия необходимо предпринять, чтобы область к 2030 году смогла достигнуть показателей федпроекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами». Одно из действий — строительство комплекса переработки отходов «Центральный», — заявил Буцаев.
По его словам, создание объекта позволит области практически полностью обеспечить выполнение показателей федерального проекта.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области обсудили вопросы обращения с ТКО.