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В Оренбургской области построят новый мусороперерабатывающий завод

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Оренбургской области обсудили строительство комплекса переработки отходов «Центральный» и другие перспективные проекты.
В Оренбургской области построят новый мусороперерабатывающий завод
  • Gettyimages.ru
  • © Billy Hustace

Об этом сообщает телеканал «360».

«Обсудили с Денисом Владимировичем, какие действия необходимо предпринять, чтобы область к 2030 году смогла достигнуть показателей федпроекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами». Одно из действий — строительство комплекса переработки отходов «Центральный», — заявил Буцаев.

По его словам, создание объекта позволит области практически полностью обеспечить выполнение показателей федерального проекта.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области обсудили вопросы обращения с ТКО.

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