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На Ямале расширили жилищную программу для многодетных семей

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В Ямало-Ненецком автономном округе многодетные семьи, которые получают деньги вместо земельного участка, смогут принимать участие и в других жилищных программах на территории региона.
На Ямале расширили жилищную программу для многодетных семей
  • Gettyimages.ru
  • © ZenShui/Eric Audras

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Семьи, которые получают выплату взамен земельного участка для ведения садоводства и личного подсобного хозяйства, не будут включаться в реестр получивших финансовую или имущественную помощь в улучшении жилищных условий», — отмечается в сообщении.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 130 тыс. многодетных семей Подмосковья получили выплату на школьную форму в 2022 году.

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