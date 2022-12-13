На Ямале расширили жилищную программу для многодетных семей
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Семьи, которые получают выплату взамен земельного участка для ведения садоводства и личного подсобного хозяйства, не будут включаться в реестр получивших финансовую или имущественную помощь в улучшении жилищных условий», — отмечается в сообщении.
Ранее телеканал «360» сообщал, что более 130 тыс. многодетных семей Подмосковья получили выплату на школьную форму в 2022 году.