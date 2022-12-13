На Ямале расширили жилищную программу для многодетных семей

В Ямало-Ненецком автономном округе многодетные семьи, которые получают деньги вместо земельного участка, смогут принимать участие и в других жилищных программах на территории региона.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Семьи, которые получают выплату взамен земельного участка для ведения садоводства и личного подсобного хозяйства, не будут включаться в реестр получивших финансовую или имущественную помощь в улучшении жилищных условий», — отмечается в сообщении.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 130 тыс. многодетных семей Подмосковья получили выплату на школьную форму в 2022 году.