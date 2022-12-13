Путин заявил, что Россия никому не позволит очернять своих героев
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Об этом он сказал в видеообращении на церемонии награждения лауреатов премии «Знание».
«Мы никому не позволим их очернить и оболгать, а нашим главным оружием против дезинформации и лжи и впредь будут служить твёрдые знания, правда и любовь к России», — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что рассчитывает на вклад общества «Знание» в национальное и суверенное развитие России, а также на защиту правды о предках.
Ранее Путин поручил кабмину принять меры по популяризации героев российской истории и фольклора, включая использование их изображений на сувенирах.