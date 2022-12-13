Ямальские строители завершают восстановление станции переливания крови в Волновахе
Строители из Ямало-Ненецкого автономного округа завершают восстановительные работы на станции переливания крови в Волновахе.
- РИА Новости
Об этом сообщает «Ямал 1».
Здание будет оборудовано необходимой техникой. В учреждении планируют создать республиканский банк крови.
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