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Ямальские строители завершают восстановление станции переливания крови в Волновахе

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Строители из Ямало-Ненецкого автономного округа завершают восстановительные работы на станции переливания крови в Волновахе.
Ямальские строители завершают восстановление станции переливания крови в Волновахе
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал 1».

Здание будет оборудовано необходимой техникой. В учреждении планируют создать республиканский банк крови.

Ранее НСН сообщала, что Москва отправила более 30 тыс. новогодних подарков детям в Донецк и Луганск.

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