Оборот розничной торговли в ЯНАО составил более 140 млрд рублей в 2022 году

Оборот розничной торговли в Ямало-Ненецком автономном округе составил около 141,7 млрд рублей с начала 2022 года, что на 0,5% меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на отчёт департамента экономики ЯНАО.

В январе — октябре доля продуктов, включая напитки и табачные изделия, выросла до 48,1%, а непродовольственных товаров — снизилась до 51,9%.

За десять месяцев 2021 года показатели составляли 47,4 и 52,6% соответственно.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что оборот розничной торговли в Калининградской области достиг 9,358 млрд рублей в первом полугодии 2022 года, что соответствует данным за январь — июнь прошлого года.