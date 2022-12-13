Оборот розничной торговли в ЯНАО составил более 140 млрд рублей в 2022 году
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Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на отчёт департамента экономики ЯНАО.
В январе — октябре доля продуктов, включая напитки и табачные изделия, выросла до 48,1%, а непродовольственных товаров — снизилась до 51,9%.
За десять месяцев 2021 года показатели составляли 47,4 и 52,6% соответственно.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что оборот розничной торговли в Калининградской области достиг 9,358 млрд рублей в первом полугодии 2022 года, что соответствует данным за январь — июнь прошлого года.