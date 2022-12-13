Мощность каждого взрывного устройства под мостом у Мелитополя составила до 20 кг тротила

Мощность каждой бомбы, которые были заложены под мостом в пригороде Мелитополя, составила 15—20 кг в тротиловом эквиваленте.

Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«По данным экспертов, мощность каждого из двух взрывных устройств составила 15—20 кг в тротиловом эквиваленте», — написал он в своём Telegram-канале.

Диверсия не повлияла на движение грузов, так как стратегического значения мост не имеет, отметил политик.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе прозвучали два мощных взрыва.

Он уточнил, что украинские военные повредили мост в селе Константиновка.

Движение по мосту в пригороде Мелитополя было приостановлено.