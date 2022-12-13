Узнать больше

Мощность каждого взрывного устройства под мостом у Мелитополя составила до 20 кг тротила

Короткая ссылка
Мощность каждой бомбы, которые были заложены под мостом в пригороде Мелитополя, составила 15—20 кг в тротиловом эквиваленте.

Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«По данным экспертов, мощность каждого из двух взрывных устройств составила 15—20 кг в тротиловом эквиваленте», — написал он в своём Telegram-канале.

Диверсия не повлияла на движение грузов, так как стратегического значения мост не имеет, отметил политик.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе прозвучали два мощных взрыва

Он уточнил, что украинские военные повредили мост в селе Константиновка.

Движение по мосту в пригороде Мелитополя было приостановлено.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить