В Подмосковье увеличат прожиточный минимум с 1 января

Прожиточный минимум на душу населения в Московской области вырастет до 17 277 рублей с 1 января 2023 года.

Gettyimages.ru

© Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства экономики и финансов. В настоящее время данный показатель составляет 16 223 рубля. От размера прожиточного минимума зависит ряд мер соцподдержки, например ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что более 46 тыс. подмосковных семей распорядились региональным маткапиталом онлайн.