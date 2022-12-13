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В Подмосковье увеличат прожиточный минимум с 1 января

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Прожиточный минимум на душу населения в Московской области вырастет до 17 277 рублей с 1 января 2023 года.
В Подмосковье увеличат прожиточный минимум с 1 января
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  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства экономики и финансов.

В настоящее время данный показатель составляет 16 223 рубля.

От размера прожиточного минимума зависит ряд мер соцподдержки, например ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что более 46 тыс. подмосковных семей распорядились региональным маткапиталом онлайн.

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