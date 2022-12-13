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Роспотребнадзор напомнил, что вирусы гриппа типов А и В поражают «за считаные часы»

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В управлении Роспотребнадзора по Курганской области рассказали, что вирусы гриппа типов А и В отличаются агрессивностью и высокой скоростью размножения в организме.
Роспотребнадзор напомнил, что вирусы гриппа типов А и В поражают «за считаные часы»
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«Обычно грипп начинается внезапно. Возбудители гриппа, вирусы типов А и В, отличаются агрессивностью и исключительно высокой скоростью размножения, поэтому за считаные часы после заражения вирус приводит к глубоким поражениям слизистой оболочки дыхательных путей, открывая возможности для проникновения в неё бактерий», — сказали URA.RU в ведомстве.

Среди симптомов гриппа там назвали температуру 37,5—39 °С, головную боль, боль в мышцах, суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенный нос, а также боль и першение в горле.

«Грипп можно перепутать с другими заболеваниями, поэтому чёткий диагноз должен поставить врач, он же назначает лечение», — отметили в Роспотребнадзоре.

В ноябре врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент несёт больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.

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