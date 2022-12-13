В Подмосковье наградили приёмные семьи, взявшие под опеку детей из Донбасса

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв наградил приёмные семьи, которые взяли под опеку детей из Донбасса.

Об этом сообщает телеканал «360».

Воробьёв вручил благодарности на форуме «Сила в семье».

«Здесь, в зале, находятся те, кто посвятил всю жизнь воспитанию детей, кто вкладывает в них любовь, душу и сердце», — сказал глава региона.

Он также поблагодарил советника главы ДНР по правам ребёнка Элеонору Федоренко за сотрудничество.

В настоящее время в Подмосковье находятся 150 детей из ДНР и ЛНР, из них 118 обрели приёмные семьи, ещё 32 проживают в семейных центрах.

Ранее НСН сообщала, что Москва отправила более 30 тыс. новогодних подарков детям в Донецк и Луганск.