Узнать больше

В Подмосковье наградили приёмные семьи, взявшие под опеку детей из Донбасса

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв наградил приёмные семьи, которые взяли под опеку детей из Донбасса.
В Подмосковье наградили приёмные семьи, взявшие под опеку детей из Донбасса

Об этом сообщает телеканал «360».

Воробьёв вручил благодарности на форуме «Сила в семье».

«Здесь, в зале, находятся те, кто посвятил всю жизнь воспитанию детей, кто вкладывает в них любовь, душу и сердце», — сказал глава региона.

Он также поблагодарил советника главы ДНР по правам ребёнка Элеонору Федоренко за сотрудничество.

В настоящее время в Подмосковье находятся 150 детей из ДНР и ЛНР, из них 118 обрели приёмные семьи, ещё 32 проживают в семейных центрах.

Ранее НСН сообщала, что Москва отправила более 30 тыс. новогодних подарков детям в Донецк и Луганск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить