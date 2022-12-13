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Участниками экскурсий по площадкам технополиса «Москва» стали 3,5 тысячи человек

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Участниками экскурсий по площадкам особой экономической зоны «Технополис «Москва» в 2022 году стали 3,5 тыс. человек.
Участниками экскурсий по площадкам технополиса «Москва» стали 3,5 тысячи человек

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Для посетителей предусмотрено пять маршрутов, в том числе «По стопам Ивана Фёдорова», посвящённый истории печатного дела в России.

Маршрут «От истории до высоких технологий» создан для профессиональной ориентации молодёжи.

На других экскурсиях можно узнать о микроэлектронной промышленности, современных высокотехнологичных материалах и медицинских инновациях.

«За этот год на предприятиях ОЭЗ Москвы побывали около 3,5 тыс. человек, проведено более 100 экскурсий. Это наглядно демонстрирует интерес москвичей к экономике города и страны в целом, к инновациям и высоким технологиям», — заявил генеральный директор технополиса Геннадий Дёгтев.

Ранее НСН сообщила, что на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис «Москва» появится 17 высокотехнологичных предприятий.

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