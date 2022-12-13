Дизайнер Утушкина напомнила о необходимости разбирать гардероб

Дизайнер Валерия Утушкина рассказала, как правильно разобрать свой гардероб и освободить его от ненужных вещей.

Так, в разговоре с «Вечерней Москвой» специалист посоветовала вынуть из шкафа все вещи и устроить примерку.

«Примерьте всё, что вы не носили в последнее время... До того как вы это сделаете, вы и представить не сможете, сколько вещей вы хранили «на всякий случай», и, возможно, будете потрясены тем, как много из ваших вещей уже не подходят по размеру или стилю. А всё это — пустая трата места в шкафу», — отметила Утушкина.

Она также посоветовала убрать вещи, которые не соответствуют сезону, в другое место. Гораздо легче одеваться, когда на виду остаётся только подходящая одежда, констатировала дизайнер.

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