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Дизайнер Утушкина напомнила о необходимости разбирать гардероб

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Дизайнер Валерия Утушкина рассказала, как правильно разобрать свой гардероб и освободить его от ненужных вещей.
Дизайнер Утушкина напомнила о необходимости разбирать гардероб
  • Gettyimages.ru
  • © All Nea / 500px

Так, в разговоре с «Вечерней Москвой» специалист посоветовала вынуть из шкафа все вещи и устроить примерку.

«Примерьте всё, что вы не носили в последнее время... До того как вы это сделаете, вы и представить не сможете, сколько вещей вы хранили «на всякий случай», и, возможно, будете потрясены тем, как много из ваших вещей уже не подходят по размеру или стилю. А всё это — пустая трата места в шкафу», — отметила Утушкина.

Она также посоветовала убрать вещи, которые не соответствуют сезону, в другое место. Гораздо легче одеваться, когда на виду остаётся только подходящая одежда, констатировала дизайнер.

Ранее стилист бренда Ksenia Knyazeva, персональный стилист Мария Свердликова в беседе с «Известиями» прокомментировала модные тенденции сезона весна — лето 2023 года.

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