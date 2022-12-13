Узнать больше

Путин обсудит с правительством 14 декабря «административную гильотину»

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин обсудит с правительством 14 декабря «административную гильотину».
Путин обсудит с правительством 14 декабря «административную гильотину»
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что в среду глава государства проведёт очередное совещание с членами кабмина в режиме видеоконференцсвязи.

«Основной темой встречи станет обсуждение нового этапа реформы контрольно-надзорной деятельности (так называемой «административной гильотины»), а также совершенствование разрешительной деятельности», — цитирует РИА Новости сообщение.

Ожидается доклад вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Кроме того, будет обсуждаться ряд текущих вопросов.

Ранее Путин поручил правительству увеличить зарплаты работникам учреждений бюджетной сферы в начале 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить