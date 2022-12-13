Российский президент Владимир Путин обсудит с правительством 14 декабря «административную гильотину».

В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что в среду глава государства проведёт очередное совещание с членами кабмина в режиме видеоконференцсвязи.

«Основной темой встречи станет обсуждение нового этапа реформы контрольно-надзорной деятельности (так называемой «административной гильотины»), а также совершенствование разрешительной деятельности», — цитирует РИА Новости сообщение.

Ожидается доклад вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Кроме того, будет обсуждаться ряд текущих вопросов.

Ранее Путин поручил правительству увеличить зарплаты работникам учреждений бюджетной сферы в начале 2023 года.