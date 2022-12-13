Прокуратура обжаловала домашний арест экс-главы правительства Кемеровской области Телегина
- РИА Новости
В заявлении на сайте Центрального районного суда Кемерова говорится о поступлении апелляционного представления прокурора Кемеровской области и апелляционной жалобы следователя СУСК на постановление суда о домашнем аресте.
«Апелляционная жалоба следователя возвращена заявителю ввиду её несоответствия требованиям УПК», — сказано в заявлении.
Отмечается, что далее материал направят для рассмотрения в Кемеровский областной суд.
7 декабря Центральный районный суд Кемерова постановил отправить Телегина под домашний арест на два месяца.
Он обвиняется в мошенничестве, совершённом организованной группой людей.