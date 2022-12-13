Прокуратура обжаловала домашний арест экс-главы правительства Кемеровской области Телегина

Прокуратура Кемеровской области обжаловала домашний арест бывшего главы правительства Кузбасса Вячеслава Телегина.

В заявлении на сайте Центрального районного суда Кемерова говорится о поступлении апелляционного представления прокурора Кемеровской области и апелляционной жалобы следователя СУСК на постановление суда о домашнем аресте.

«Апелляционная жалоба следователя возвращена заявителю ввиду её несоответствия требованиям УПК», — сказано в заявлении.

Отмечается, что далее материал направят для рассмотрения в Кемеровский областной суд.

7 декабря Центральный районный суд Кемерова постановил отправить Телегина под домашний арест на два месяца.

Он обвиняется в мошенничестве, совершённом организованной группой людей.