Кинолог Голубев посоветовал владельцам во время игр со щенками дозировать нагрузки
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«У маленьких щенков обычно столько энергии, что их едва можно удержать на месте. Собаководам в этот период следует тщательно анализировать свои действия, грамотно подбирать любые активности, чтобы не навредить растущей собаке», — отметил Голубев в разговоре с РИАМО.
В частности, вред здоровью собаки могут нанести игры в перетягивание игрушки. Играть с щенком нужно мягко, без резких рывков.
У многих щенков, особенно крупных пород, формирование скелета не заканчивается до 1 года. Чрезмерные физические нагрузки могут навредить костям и суставам животного, привести к дисплазии, остеохондрозу, артриту и другим болезням, заключил кинолог.
Ранее, как сообщало «Радио 1», в Российской кинологической федерации рассказали, как научить собаку оставаться дома без хозяина.