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Кинолог Голубев посоветовал владельцам во время игр со щенками дозировать нагрузки

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, какие игры являются небезопасными для щенков и могут навредить их физическому и психическому здоровью.
Кинолог Голубев посоветовал владельцам во время игр со щенками дозировать нагрузки
  • Gettyimages.ru
  • © EllenMoran

«У маленьких щенков обычно столько энергии, что их едва можно удержать на месте. Собаководам в этот период следует тщательно анализировать свои действия, грамотно подбирать любые активности, чтобы не навредить растущей собаке», — отметил Голубев в разговоре с РИАМО.

В частности, вред здоровью собаки могут нанести игры в перетягивание игрушки. Играть с щенком нужно мягко, без резких рывков.

У многих щенков, особенно крупных пород, формирование скелета не заканчивается до 1 года. Чрезмерные физические нагрузки могут навредить костям и суставам животного, привести к дисплазии, остеохондрозу, артриту и другим болезням, заключил кинолог.

Ранее, как сообщало «Радио 1», в Российской кинологической федерации рассказали, как научить собаку оставаться дома без хозяина.

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