Сенатор Бибикова рассказала о надбавках к пенсии

Сенатор Елена Бибикова рассказала, что надбавка к пенсии, в частности, положена пожилым людям, у которых есть иждивенцы.

Об этом пишет «Парламентская газета».

Отмечается, что к иждивенцам, как правило, относятся дети до 18 лет или старше, но продолжающие очное обучение в средних или высших учебных заведениях.

Размер доплаты к пенсии на иждивенца — одна треть фиксированной выплаты на каждого.

«Размер страховой пенсии состоит из двух частей: это фиксированная выплата, её устанавливают для всех пенсионеров в одинаковом размере, на сегодняшней день это 7220 рублей 74 копейки, и страховая — её рассчитывают исходя из количества пенсионных баллов и имеющегося страхового стажа», — напомнила сенатор.

Ранее руководитель экспертного центра «Деловая России» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» заявила, что «опасность хранения денежных средств для лиц, получающих страховые пенсии за выслугу лет, по старости заключается в том, что они могут пострадать от мошеннических действий».

По словам эксперта, просто оставлять полученные пенсии на счетах не рекомендуется — это сопряжено с рядом рисков, которые необходимо учитывать.