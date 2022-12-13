Ассоциация перевозчиков: подрыв моста в Мелитополе не затронул сухопутный коридор с Крымом
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Он пояснил, что мост локальный и не задействован в движении по сухопутному коридору из Ростовской области в Крым.
«Появившиеся в пабликах публикации о нарушении сухопутного коридора в Крым не соответствуют действительности», — цитирует его агентство.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе прозвучали два мощных взрыва.
Он уточнил, что украинские военные повредили мост в селе Константиновка.
Движение по мосту в пригороде Мелитополя было приостановлено.