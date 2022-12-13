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Ассоциация перевозчиков: подрыв моста в Мелитополе не затронул сухопутный коридор с Крымом

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Председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин прокомментировал попытку подорвать мост под Мелитополем. Об этом пишет РИА Новости.
Ассоциация перевозчиков: подрыв моста в Мелитополе не затронул сухопутный коридор с Крымом
  • Gettyimages.ru
  • © Alan Thornton

Он пояснил, что мост локальный и не задействован в движении по сухопутному коридору из Ростовской области в Крым.

«Появившиеся в пабликах публикации о нарушении сухопутного коридора в Крым не соответствуют действительности», — цитирует его агентство.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе прозвучали два мощных взрыва

Он уточнил, что украинские военные повредили мост в селе Константиновка.

Движение по мосту в пригороде Мелитополя было приостановлено.

 

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