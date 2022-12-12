Москва отправила более 30 тысяч новогодних подарков детям в Донецк и Луганск

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица отправила более 30 тыс. новогодних подарков детям в ДНР и ЛНР, а также семьям участников СВО.

РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу столичного правительства. Подарки собраны в рамках акции «Москва помогает», которая была организована на базе ресурсного центра «Мосволонтёр». Волонтёры развезут подарки по детским домам, домам творчества, больницам, образовательным учреждениям, передаёт сайт «Аргументы и Факты». Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний».