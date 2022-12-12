Москва отправила более 30 тысяч новогодних подарков детям в Донецк и Луганск
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.
Подарки собраны в рамках акции «Москва помогает», которая была организована на базе ресурсного центра «Мосволонтёр».
Волонтёры развезут подарки по детским домам, домам творчества, больницам, образовательным учреждениям, передаёт сайт «Аргументы и Факты».
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний».