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Москва отправила более 30 тысяч новогодних подарков детям в Донецк и Луганск

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица отправила более 30 тыс. новогодних подарков детям в ДНР и ЛНР, а также семьям участников СВО.
Москва отправила более 30 тысяч новогодних подарков детям в Донецк и Луганск
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

Подарки собраны в рамках акции «Москва помогает», которая была организована на базе ресурсного центра «Мосволонтёр».

Волонтёры развезут подарки по детским домам, домам творчества, больницам, образовательным учреждениям, передаёт сайт «Аргументы и Факты».

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний».

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