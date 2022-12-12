Автоэксперт Субботин посоветовал покупать подержанную машину с пробегом до 150 тысяч километров

Автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин дал рекомендации по покупке подержанной машины.

«Удобно покупать машину со 100 тыс. или 150 тыс. км пробега: и цена приемлемая, и ресурс ещё есть», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, на надёжность автомобиля влияет и тип конструкции. К примеру, если на машине стоит вариатор, то она с большой долей вероятности потребует ремонта при 70 тыс. км пробега.

«Если кузов был обработан хозяином, нет гнили в скрытых полостях, порогах, дверях, крышке багажника, лонжеронах снизу — брать можно. Но некоторые автомобили гниют и за три года», — сказал Субботин.

Как добавил эксперт, нежелательно покупать перекрашенный автомобиль.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.