Исследование показало, что 13% россиян не оставляют чаевые

СК «Росгосстрах» совместно с «Открытие Авто» провели исследование и выяснили, как россияне относятся к даче чаевых.

Как пишет Life.ru, 31% опрошенных оставляют до 5% от счёта или стоимости услуги, 27% — как придётся. Каждый восьмой — 5—10% от суммы чека, каждый 11-й — 10—20%.

Ещё 67% опрошенных оставляют чаевые «всегда» или «часто», а не делают этого вовсе 13%.

В 2022 году 58% давали деньги официантам, 31% — курьерам, 30% — таксистам, 15% — грузчикам/носильщикам, 13% — работникам парикмахерских и салонов красоты, 11% — домработницам, 7% — заправщикам на АЗС.

Ранее директор маркетингового агентства «Брусника» Теххи Полонская в беседе с ФАН рассказала, как избежать импульсивных покупок и чего не стоит делать во время виртуального шопинга.