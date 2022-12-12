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Исследование показало, что 13% россиян не оставляют чаевые

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СК «Росгосстрах» совместно с «Открытие Авто» провели исследование и выяснили, как россияне относятся к даче чаевых.
Исследование показало, что 13% россиян не оставляют чаевые
  • Gettyimages.ru

Как пишет Life.ru, 31% опрошенных оставляют до 5% от счёта или стоимости услуги, 27% — как придётся. Каждый восьмой — 5—10% от суммы чека, каждый 11-й — 10—20%.

Ещё 67% опрошенных оставляют чаевые «всегда» или «часто», а не делают этого вовсе 13%.

В 2022 году 58% давали деньги официантам, 31% — курьерам, 30% — таксистам, 15% — грузчикам/носильщикам, 13% — работникам парикмахерских и салонов красоты, 11% — домработницам, 7% — заправщикам на АЗС.

Ранее директор маркетингового агентства «Брусника» Теххи Полонская в беседе с ФАН рассказала, как избежать импульсивных покупок и чего не стоит делать во время виртуального шопинга.

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