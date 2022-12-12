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В Подмосковье произведут рекультивацию полигона ТКО «Непейно»

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В Московской области определили подрядчика, который выполнит работы по рекультивации полигона твёрдых коммунальных отходов (ТКО) «Непейно» в Дмитровском городском округе.
В Подмосковье произведут рекультивацию полигона ТКО «Непейно»
  • РИА Новости

Как сообщает издание «Вести Подмосковья», победителем конкурса стало ООО «Строймонтаж». Организация проведёт все предусмотренные контрактом работы на 4,04 млрд рублей на площади 12,25 га.

Как уточняется, полигон начал наполняться в 1975 году. С тех пор на нём были захоронены отходы объёмом 1,6 млн куб. м.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Российский экологический оператор (РЭО) дополнительно профинансирует комплекс переработки отходов в Тульской области.

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