Узнать больше

Философ Апресян попал в список иноагентов из-за грантов от зарубежного фонда

Короткая ссылка
RT
Как рассказал RT руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, философ Рубен Апресян* на протяжении нескольких лет получал финансирование из-за рубежа — через иностранный фонд. По данным Бородина, деньги от фонда Апресяну поступали в виде грантов на научную и просветительскую работу.
Философ Апресян попал в список иноагентов из-за грантов от зарубежного фонда
  • РИА Новости

В мае этого года Бородин написал в Генпрокуратуру России запрос о проведении проверки в отношении Рубена Апресяна в том числе на предмет иностранного финансирования.

«Мы провели расследование и выяснили, что в научной среде есть самые настоящие русофобы. Один из них — это Апресян. Он взаимодействовал с иностранным фондом на протяжении долгих лет», — заявил Виталий Бородин в беседе с RT.

9 декабря Минюст признал заведующего сектором этики Института философии РАН Рубена Апресяна иноагентом.

Информация об этом появилась на сайте ведомства.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 9.12.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить