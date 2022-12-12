Философ Апресян попал в список иноагентов из-за грантов от зарубежного фонда

Как рассказал RT руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, философ Рубен Апресян* на протяжении нескольких лет получал финансирование из-за рубежа — через иностранный фонд. По данным Бородина, деньги от фонда Апресяну поступали в виде грантов на научную и просветительскую работу.

В мае этого года Бородин написал в Генпрокуратуру России запрос о проведении проверки в отношении Рубена Апресяна в том числе на предмет иностранного финансирования.

«Мы провели расследование и выяснили, что в научной среде есть самые настоящие русофобы. Один из них — это Апресян. Он взаимодействовал с иностранным фондом на протяжении долгих лет», — заявил Виталий Бородин в беседе с RT.

9 декабря Минюст признал заведующего сектором этики Института философии РАН Рубена Апресяна иноагентом.

Информация об этом появилась на сайте ведомства.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 9.12.2022.