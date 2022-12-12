Лепс выплатил компенсацию пострадавшему в ходе драки в Петербурге мужчине

Певец Григорий Лепс выплатил компенсацию мужчине, который пострадал в ходе конфликта с музыкантом и его охраной в Санкт-Петербурге. Уголовное дело закрыто.

Об этом RT рассказал адвокат потерпевшего Евгений Хейфец.

По его словам, «сумма компенсации, естественно, не разглашается». Он уточнил, что сумма «та, которую сочли достаточной».

«Дело прекращено, так как здоровью Дмитрия был причинён лёгкий вред», — заявил Хейфец.

Он добавил, что его подзащитный сегодня выписался из больницы.

«Врачи сказали — всё заживает», — заявил адвокат.

5 декабря сайт kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге произошла драка с участием певца Григория Лепса, его охранников и посетителя бара.

Адвокат Евгений Хейфец после этого заявил RT, что на артиста было подано заявление в полицию.

Как рассказала RT управляющая баром, возле которого произошёл конфликт, было возбуждено дело об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.