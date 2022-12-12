Узнать больше

Лепс выплатил компенсацию пострадавшему в ходе драки в Петербурге мужчине

Короткая ссылка
Певец Григорий Лепс выплатил компенсацию мужчине, который пострадал в ходе конфликта с музыкантом и его охраной в Санкт-Петербурге. Уголовное дело закрыто.
Лепс выплатил компенсацию пострадавшему в ходе драки в Петербурге мужчине
  • РИА Новости

Об этом RT рассказал адвокат потерпевшего Евгений Хейфец.

По его словам, «сумма компенсации, естественно, не разглашается». Он уточнил, что сумма «та, которую сочли достаточной».

«Дело прекращено, так как здоровью Дмитрия был причинён лёгкий вред», — заявил Хейфец.

Он добавил, что его подзащитный сегодня выписался из больницы.

«Врачи сказали — всё заживает», — заявил адвокат.

5 декабря сайт kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге произошла драка с участием певца Григория Лепса, его охранников и посетителя бара.

Адвокат Евгений Хейфец после этого заявил RT, что на артиста было подано заявление в полицию.

Как рассказала RT управляющая баром, возле которого произошёл конфликт, было возбуждено дело об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить