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Аналитики заявили, что Москва и Сочи стали популярными городами у россиян для поездок на Новый год

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Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провёл исследование и узнал, куда россияне планируют отправиться на зимние каникулы.
Аналитики заявили, что Москва и Сочи стали популярными городами у россиян для поездок на Новый год
  • РИА Новости

Об этом пишет «Газета.Ru».

Так, 84,7% респондентов считают новогодние праздники лучшим временем для путешествий. По мнению 51,8% респондентов, на зимних каникулах лучше всего отправляться в другие страны, 48,2% считают идеальным вариантом для путешествий внутренние направления.

Самыми популярными российскими городами для поездок в новогодние праздники в этом году стали Москва (16,8% голосов), Сочи (9%), Петербург (7,3%), Казань (6,7%) и Тюмень (4%).

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в разговоре с URA.RU назвал самые выгодные туристические направления в новогодние праздники.

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