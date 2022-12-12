ТАСС: причиной пожара в ТЦ в подмосковной Балашихе стало короткое замыкание из-за дождя

Предварительной причиной пожара в торговом центре «Стройтракт» в городе Балашиха Московской области считается короткое замыкание из-за дождя.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, возгорание возникло под навесом, где хранился пенополистирол.

«Оно возникло вследствие короткого замыкания электропроводки из-за обильных осадков», — сказал он.

Также сообщалось, что кровля горящего в Балашихе ТЦ обрушилась на площади 900 квадратных метров.

Как пишет портал Life.ru, в МЧС присвоили пожару четвёртый ранг сложности. Площадь пожара, по последним данным, возросла до 10 тыс. кв. м.

СК возбудил уголовное дело по факту пожара.