ТАСС: причиной пожара в ТЦ в подмосковной Балашихе стало короткое замыкание из-за дождя
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.
По его словам, возгорание возникло под навесом, где хранился пенополистирол.
«Оно возникло вследствие короткого замыкания электропроводки из-за обильных осадков», — сказал он.
Также сообщалось, что кровля горящего в Балашихе ТЦ обрушилась на площади 900 квадратных метров.
Как пишет портал Life.ru, в МЧС присвоили пожару четвёртый ранг сложности. Площадь пожара, по последним данным, возросла до 10 тыс. кв. м.
СК возбудил уголовное дело по факту пожара.