Кадыров пригрозил отправить участников потасовки с работниками ДПС в зону спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил отправить участников потасовки из Урус-Мартановского района с сотрудниками ДПС в зону специальной военной операции.

Об этом он сказал в своём видеообращении к жителям города Урус-Мартан, которое опубликовал помощник Кадырова в своих соцсетях.

«Вчера в Урус-Мартане произошёл случай... Люди собрались, окружили сотрудников, я хочу сказать... всем тем, кто там был, если вы мужики, вы же хотите драки... соберитесь, подеритесь с сотрудниками, или мы вас соберём, отправим на территорию, где проходит спецоперация», — цитирует его РИА Новости.

Кадыров подчеркнул, что с участвовавшими в потасовке проведут воспитательно-разъяснительную работу.

Как отмечает агентство, Кадыров говорил о конфликте, видео которого ранее появилось в интернете. Согласно официальным данным, люди агрессивно отреагировали на требования сотрудников отдела ГАИ ОМВД России по Урус-Мартановскому району соблюдать правила дорожного движения.