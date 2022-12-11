Узнать больше

Кадыров пригрозил отправить участников потасовки с работниками ДПС в зону спецоперации

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил отправить участников потасовки из Урус-Мартановского района с сотрудниками ДПС в зону специальной военной операции.
Кадыров пригрозил отправить участников потасовки с работниками ДПС в зону спецоперации
  • РИА Новости

Об этом он сказал в своём видеообращении к жителям города Урус-Мартан, которое опубликовал помощник Кадырова в своих соцсетях.

«Вчера в Урус-Мартане произошёл случай... Люди собрались, окружили сотрудников, я хочу сказать... всем тем, кто там был, если вы мужики, вы же хотите драки... соберитесь, подеритесь с сотрудниками, или мы вас соберём, отправим на территорию, где проходит спецоперация», — цитирует его РИА Новости.

Кадыров подчеркнул, что с участвовавшими в потасовке проведут воспитательно-разъяснительную работу.

Как отмечает агентство, Кадыров говорил о конфликте, видео которого ранее появилось в интернете. Согласно официальным данным, люди агрессивно отреагировали на требования сотрудников отдела ГАИ ОМВД России по Урус-Мартановскому району соблюдать правила дорожного движения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить