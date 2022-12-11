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Один человек погиб в Свердловской области в ДТП с пассажирским автобусом

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Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что один человек погиб в Свердловской области в результате аварии с участием пассажирского автобуса.
Один человек погиб в Свердловской области в ДТП с пассажирским автобусом
  • РИА Новости

«11 декабря, около 15:00 (13:00 мск), в Нижнетуринском районе Свердловской области на 235-м км автодороги Екатеринбург — Серов произошло ДТП с участием автомобиля Land Cruiser 200 и пассажирского автобуса YTONG, следовавшего по маршруту номер 509 Карпинск — Краснотурьинск — Екатеринбург», — цитирует его ТАСС.

Уточняется, что в результате ДТП водитель Land Cruiser скончался на месте.

При этом, по данным региональной прокуратуры, в ДТП пострадали ещё девять человек, четверо из которых были госпитализированы.

Как отметил Горелых, по имеющейся информации, водитель кроссовера набрал скорость, которая не соответствовала погодным условиям, а после выехал на встречную полосу, что и привело к столкновению с автобусом.

Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом в Подмосковье пострадали десять человек.

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