Режим повышенной готовности ввели в ряде районов Нижегородской области

Режим повышенной готовности введен в девяти муниципалитетах Нижегородской области из-за ледяного дождя.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными метеоусловиями введён в девяти муниципальных образованиях Нижегородской области», — говорится в заявлении.

Введение режима повышенной готовности связано с тем, что из-за неблагоприятных метеоусловий в ряде населённых пунктов нарушено электроснабжение.

«По состоянию на 15:00 установлено, что произошло нарушение электроснабжения в 324 населённых пунктах в 22 муниципальных образованиях», — отмечается в сообщении.

Ранее «СвоёТВ» со ссылкой на региональный Гидрометцентр сообщало, что в Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение 10 декабря.