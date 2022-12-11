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В Иркутске произошёл пожар в спа-центре

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Спа-центр горит на площади более 350 кв. м в Иркутске, тушение осложняется сильным ветром.
В Иркутске произошёл пожар в спа-центре
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«В 21:26 (16:26 мск) в пожарно-спасательную службу города Иркутска поступило сообщение о пожаре в семейном спа-клубе в посёлке Молодёжном на улице Трактовой», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на момент прибытия первых подразделений внутри помещений посетителей не было. 

«Тушение осложняется порывами сильного ветра и сложной конструктивной особенностью центра. В настоящее время площадь пожара составляет более 350 кв. м», — добавили в ведомстве.

На месте пожара работают 18 человек, задействовано пять единиц техники.

Ранее стало известно, что в Малом Знаменском переулке в центре Москвы произошёл пожар в двухэтажном здании старой постройки. Позднее его потушили.

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