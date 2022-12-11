Прокуратура проводит проверку в связи с подтоплением Шереметьева из-за пожарной тревоги

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с подтоплением аэропорта Шереметьево из-за пожарной тревоги.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram

«Причины произошедшего устанавливаются», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ликвидация последствий подтопления и соблюдение прав пассажиров аэропорта также на контроле прокуратуры.

Вместе с этим в ведомстве отметили, что если будут выявлены нарушения, что со стороны прокуратуры будут предприняты «меры прокурорского реагирования».

Ранее сообщалось, что пожарная сигнализация сработала в московском аэропорту Шереметьево.