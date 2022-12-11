Прокуратура проводит проверку в связи с подтоплением Шереметьева из-за пожарной тревоги
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram
«Причины произошедшего устанавливаются», — говорится в заявлении.
Отмечается, что ликвидация последствий подтопления и соблюдение прав пассажиров аэропорта также на контроле прокуратуры.
Вместе с этим в ведомстве отметили, что если будут выявлены нарушения, что со стороны прокуратуры будут предприняты «меры прокурорского реагирования».
Ранее сообщалось, что пожарная сигнализация сработала в московском аэропорту Шереметьево.