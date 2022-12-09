В Калининградской области прошли учения ракетчиков Балтфлота

В Калининградской области в рамках плановых мероприятий боевой подготовки прошли учения ракетчиков Балтийского флота.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Участники тренировки выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням. Также был выполнен манёвр по смене позиционного района.

Кроме того, боевые расчёты ракетного соединения армейского корпуса отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности.

К занятиям привлекли 100 военнослужащих и 20 единиц военной и специальной техники, в том числе ОТРК «Искандер-М».

Ранее сообщалось, что экипаж фрегата «Маршал Шапошников» ТОФ потопил подводную лодку условного противника в заливе Петра Великого в Японском море.