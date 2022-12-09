Узнать больше

В Калининградской области прошли учения ракетчиков Балтфлота

Короткая ссылка
В Калининградской области в рамках плановых мероприятий боевой подготовки прошли учения ракетчиков Балтийского флота.
В Калининградской области прошли учения ракетчиков Балтфлота
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Участники тренировки выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням. Также был выполнен манёвр по смене позиционного района.

Кроме того, боевые расчёты ракетного соединения армейского корпуса отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности.

К занятиям привлекли 100 военнослужащих и 20 единиц военной и специальной техники, в том числе ОТРК «Искандер-М».

Ранее сообщалось, что экипаж фрегата «Маршал Шапошников» ТОФ потопил подводную лодку условного противника в заливе Петра Великого в Японском море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить