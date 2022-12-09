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В Москве утвердили проекты комплексного развития ещё двух бывших промзон

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В Москве утвердили проекты комплексного развития бывших промзон в районах Москворечье-Сабурово и Коптево. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.
В Москве утвердили проекты комплексного развития ещё двух бывших промзон
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

Площадь первой из территорий составляет более 7 га. Объём инвестиций — 14,86 млрд рублей. Там создадут жилой квартал.

«Также предполагается размещение детского сада на 150 детей, школы на 300 учеников, общественно-деловых и других объектов», — отметили в пресс-службе.

Вторая бывшая промзона имеет площадь 5,27 га. Там, в частности, появится жилой квартал с детским садом на 75 мест и школой на 150 учеников.

Объём инвестиций составит 11,05 млрд рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что ОЭЗ «Дубна» привлекла 67 млрд рублей инвестиций за 17 лет работы.

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