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Строительство станции «Новаторская» Троицкой линии завершат в 2024 году

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Строительство станции «Новаторская» Троицкой линии Московского метрополитена планируется завершить в 2024 году, заявил мэр Сергей Собянин в ходе осмотра работ на объекте.
Строительство станции «Новаторская» Троицкой линии завершат в 2024 году
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

Как отметил Собянин, «в зоне притяжения Троицкой линии проживают или работают около 1,5 млн человек». Из 11 перегонных тоннелей первой очереди — от ЗИЛа до Коммунарки — возведено семь.

«Практически каждый десятый москвич так или иначе почувствует улучшение транспортной ситуации с вводом этой линии», — добавил мэр.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что акцию «Время ранних» в Московском метрополитене продлят до 31 марта 2023 года.

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