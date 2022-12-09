Строительство станции «Новаторская» Троицкой линии завершат в 2024 году

Строительство станции «Новаторская» Троицкой линии Московского метрополитена планируется завершить в 2024 году, заявил мэр Сергей Собянин в ходе осмотра работ на объекте.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

Как отметил Собянин, «в зоне притяжения Троицкой линии проживают или работают около 1,5 млн человек». Из 11 перегонных тоннелей первой очереди — от ЗИЛа до Коммунарки — возведено семь.

«Практически каждый десятый москвич так или иначе почувствует улучшение транспортной ситуации с вводом этой линии», — добавил мэр.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что акцию «Время ранних» в Московском метрополитене продлят до 31 марта 2023 года.