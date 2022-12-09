Путин объяснил свою поездку на Крымский мост желанием увидеть результаты ремонта
- РИА Новости
Об этом президент сказал на пресс-конференции.
По словам Путина, ему хотелось поддержать строителей, поблагодарить их за выполнение огромного объёма работ в короткие сроки.
Он добавил, что ему хотелось убедиться: на самом ли деле восстановлен мост.
«В этом случае с мостом мне хотелось самому посмотреть, как это на самом деле сделано», — сказал Путин.
Президент подтвердил, что ремонт выполнен качественно, на самом высшем техническом и технологическом уровне.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что вместе с президентом они проехали по отремонтированной после теракта правой полосе Крымского моста.