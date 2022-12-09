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Путин объяснил свою поездку на Крымский мост желанием увидеть результаты ремонта

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Российский президент Владимир Путин объяснил свою поездку на Крымский мост желанием поблагодарить строителей и лично увидеть результаты ремонта объекта.
Путин объяснил свою поездку на Крымский мост желанием увидеть результаты ремонта
  • РИА Новости

Об этом президент сказал на пресс-конференции.

По словам Путина, ему хотелось поддержать строителей, поблагодарить их за выполнение огромного объёма работ в короткие сроки. 

Он добавил, что ему хотелось убедиться: на самом ли деле восстановлен мост. 

«В этом случае с мостом мне хотелось самому посмотреть, как это на самом деле сделано», — сказал Путин.

Президент подтвердил, что ремонт выполнен качественно, на самом высшем техническом и технологическом уровне. 

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что вместе с президентом они проехали по отремонтированной после теракта правой полосе Крымского моста.

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