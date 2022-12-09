В Подмосковье 1,7 тысячи детей-сирот устроили в приёмные семьи с начала года
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Работа по усыновлению выстроена так, что большинство детей не находится в семейном центре больше двух месяцев и передаётся в приёмную семью. У нас за каждой приёмной семьёй закреплён куратор от органа опеки и психолог службы сопровождения, которые готовы помочь в решении любых вопросов», — отметила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
В подмосковных семьях воспитывают в том числе 118 детей-сирот из Донбасса.
Ранее телеканал «360» сообщал, что выплату на школьную форму в текущем году получили 133 тыс. семей в Подмосковье.