В Подмосковье 1,7 тысячи детей-сирот устроили в приёмные семьи с начала года

В Московской области около 1,7 тыс. детей-сирот устроили в приёмные семьи с начала 2022 года, заявили в пресс-службе регионального Министерства социального развития.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Работа по усыновлению выстроена так, что большинство детей не находится в семейном центре больше двух месяцев и передаётся в приёмную семью. У нас за каждой приёмной семьёй закреплён куратор от органа опеки и психолог службы сопровождения, которые готовы помочь в решении любых вопросов», — отметила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

В подмосковных семьях воспитывают в том числе 118 детей-сирот из Донбасса.

Ранее телеканал «360» сообщал, что выплату на школьную форму в текущем году получили 133 тыс. семей в Подмосковье.