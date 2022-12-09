Узнать больше

В Новом Уренгое школьницу наградили за проявленную бдительность

Короткая ссылка
В Новом Уренгое наградили десятилетнюю школьницу Арину Натальчук, которая увела ребёнка с проезжей части, не оставив его в опасности.

Как пишет «Ямал 1», Натальчук увидела маленького мальчика, бродившего в одиночестве у дороги, и отвела его к себе домой. Мать девочки обратилась в полицию, и родителей ребёнка оперативно нашли.

«За проявленную бдительность, неравнодушие к человеку, находящемуся в опасности, Арину Натальчук наградили медалью «За помощь и содействие органам внутренних дел города Новый Уренгой» и вручили ценный подарок», — заявили в региональном управлении МВД России.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что школьнику Александру Стерхову из ижевской школы №88 вручили медаль МВД России «За вклад в укрепление правопорядка».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить