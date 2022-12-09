В Новом Уренгое школьницу наградили за проявленную бдительность

В Новом Уренгое наградили десятилетнюю школьницу Арину Натальчук, которая увела ребёнка с проезжей части, не оставив его в опасности.

Как пишет «Ямал 1», Натальчук увидела маленького мальчика, бродившего в одиночестве у дороги, и отвела его к себе домой. Мать девочки обратилась в полицию, и родителей ребёнка оперативно нашли.

«За проявленную бдительность, неравнодушие к человеку, находящемуся в опасности, Арину Натальчук наградили медалью «За помощь и содействие органам внутренних дел города Новый Уренгой» и вручили ценный подарок», — заявили в региональном управлении МВД России.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что школьнику Александру Стерхову из ижевской школы №88 вручили медаль МВД России «За вклад в укрепление правопорядка».