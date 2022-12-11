Специалист Соколов назвал необходимые инструменты на случай снежного заноса

Эксперт Максим Соколов рассказал в беседе с RT, какие техники лучше использовать и какой набор инструментов нужно заранее положить в багажник, чтобы вызволить машину из снега.

«Первое, что нужно сделать, — попробовать расчистить снег лопатой. Цель проста — создать колею под колёсами, чтобы автомобиль мог спокойно выехать. Если лопаты под рукой нет, можно утрамбовать снег ногами или использовать подручные средства. Главное правило — выезжать плавно, на низкой скорости», — посоветовал эксперт.

По его мнению, автоматическую коробку передач следует переключить в режим «R».

«Нажимайте на газ мягко, чтобы колёса крутились медленно. Если почувствуете пробуксовку — остановитесь», — добавил он.

По его словам, если предыдущие шаги не помогли, попробуйте раскачать машину.

«На механике для этого попеременно газуйте и отпускайте педаль, постепенно увеличивая амплитуду. На автомате действуйте двумя ногами вместо одной: правую поставьте на газ, левую — на тормоз. Ручку переведите в положение «D». Выжмите педаль газа и продвиньтесь вперёд. Надавите на тормоз и включите заднюю передачу. Отпустите тормоз и сдайте назад. Таким образом машина наберёт инерцию, которая позволит вывести автомобиль из сугроба», — объяснил эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

Кроме того, один из способов, который активно используется в народе, — подложить какой-нибудь предмет под колёса, напомнил собеседник RT.

«Это могут быть специальные противобуксовочные траки или подручные средства — доски, палки, тряпки. Приподнимите машину домкратом или просто подложите предмет под ведущие колёса, а затем медленно выезжайте из сугроба. Можно попробовать растопить снег под колёсами. Для этого используйте соль, песок или незамерзайку. Сцепление должно улучшиться, поэтому колёса не будут проскальзывать», — заявил он.

Самый эффективный способ — попросить других водителей вытащить машину тросом.

«В этом случае важно правильно прикрепить крюки к автомобилю, чтобы во время вытягивания они не выскочили и не ударили кузов. Как правило, эта информация есть в сервисной книжке. После фиксации троса включите нужную передачу и плавно выжимайте газ», — добавил Соколов.

По его мнению, стоит составить список необходимых вещей, которые на случай снежного заноса всегда должны лежать в багажнике.

Например, штыковая лопата поможет и расчистить снег, и расколоть лёд.

«Динамический и статический тросы: первый нужен для резкого выдёргивания авто, второй — для последующего его вытяжения. Противобуксовочные коврики и ленты имеют специальную форму в виде решётки с шипами. Подкладываются под колёса и обеспечивают нескользящую поверхность», — посоветовал специалист.

Антипробуксовочные цепи крепятся на ведущие колёса, выполняют роль дополнительного протектора.

«Их следует надевать до попадания в занос или после, если есть возможность воспользоваться домкратом. Реечный домкрат приподнимает машину, в результате чего можно зафиксировать на колесе цепи или подложить коврик. Соль, песок или мраморная крошка — вещества хорошо разъедают лёд и способствуют лучшему сцеплению резины с поверхностью», — заключил он.

Ранее автоэксперты рассказали, как себя вести водителю в случае заноса машины.