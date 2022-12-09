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Подвижной состав Московского метрополитена пополнят 500 новых вагонов до 2025 года

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Московский метрополитен и компания «Трансмашхолдинг» подписали дополнительное соглашение к действующему контракту на поставку вагонов поездов серии «Москва-2020».
Подвижной состав Московского метрополитена пополнят 500 новых вагонов до 2025 года
  • РИА Новости

Таким образом, сотрудничество продлили ещё на два года — с 2024 по 2025 год столичный метрополитен получит более 500 новых вагонов, сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Сообщается, что в общей сложности за пять лет совместной работы с подмосковной компанией «Трансмашхолдинг» Московский метрополитен получит более 1,8 тыс. единиц подвижного состава. 

Ранее НСН передавала, что в Москве открыли станцию «Мещерская» Киевского направления МЖД после её реконструкции.

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