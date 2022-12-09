Москалькова наградила медалями ряд жителей ЛНР и Запорожской области

Медали уполномоченного по права человека в России «Спешите делать добро» вручены сегодня в Москве предпринимателю из Луганской Народной Республики Петру Черниченко и председателю общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимиру Рогову. Церемонию награждения провела российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Как никогда раньше сегодня проявляется человек в его душевных качествах: мы видим, какое огромное количество людей заявили себя как добровольцы. Волонтёры — это люди, которые не за заработок, не по своей профессии делают добрые дела», — сказала она.

Пётр Черниченко был известен в ЛНР как создатель школы кадетов «Спецназ», учебно-техническую базу которой в 2014 году уничтожили украинские нацисты из батальона «Айдар». Сейчас Черниченко руководит диспетчерской службой такси. С начала СВО он организовал пункт временного размещения беженцев, ежедневно принимавший 100—120 человек, которые безвозмездно обеспечивались спальными местами, трёхразовым горячим питанием, предметами первой необходимости.

Владимир Рогов — член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области и лидер движения «Мы вместе с Россией», объединяющего волонтёров, активистов, общественные организации.

«Эта награда не мне, а всем тем, кто организовывает мирную жизнь», — сказал Рогов.

По его словам, штабы движения, где люди получали гуманитарную помощь, более двух десятков раз подвергались террористическим атакам, шесть из них были разрушены до основания.

Другие награждённые сегодня также оказывали помощь беженцам и жителям освобождённых территорий. Председатель московской городской организации «Всероссийского общества инвалидов» Надежда Лобанова организовала сбор технических средств реабилитации для беженцев из зоны СВО (инвалидных колясок, костылей, санитарных стульев, ходунков и других вещей).

Медалью отмечены и заслуги блогера Юрия Подоляки, активно участвовавшего в сборе помощи для воинов и мирных жителей в зоне СВО, а также члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича, оказывающего помощь в создании местных СМИ на территории Запорожской и Херсонской областей.